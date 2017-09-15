Evrensel Gazetesi muhabiri tutuklandı

TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ\'de 4 Eylül\'de gözaltına alınan Evrensel Gazetesi Muhabiri Kemal Özer, terör örgütü PKK üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Evrensel Gazetesi Tunceli Muhabiri Kemal Özer, bir terör soruşturması kapsamında 4 Eylül günü Tunceli-Ovacık karayolundaki polis kontrol noktasında gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı\'na götürülen Kemal Özer, işlemlerinin ardından bugün öğlen saatlerinde Tunceli Adliyesi\'ne sevk edildi. Kemal Özer, savcılık sorgusunda dosyada gizlilik kararı bulunduğu gerekçesiyle susma hakkınıp, ifade vermedi. Cumhuriyet Savcısı, kuvvetli suç delillerini gerekçe göstererek, Kemal Özer\'in terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanmasını talep ederek, nöbetçi mahkemeye sevk etti.

Özer, mahkemede de dosyada gizlilik kararı bulunduğu gerekçesiyle susma hakkını kullanacağını ve ifade vermeyeceğini beyan etti. Mahkeme başkanı, Cumhuriyet Savcısı ile İl Jandarma Komutanlığı\'ndan gelen bilgi ve belgelere dayanarak soruşturma dosyasında kuvvetli suç delilleri bulunduğunu ve Kemal Özer\'in kırsal alanda bulunan bazı üst düzey örgüt üyeleriyle ilişki kurduğu ve yardım ettiği iddiasıyla, terör örgütü üyesi olmaktan tutuklanmasına karar verildiğini açıkladı.

Tukuklanan Evrensel Gazetesi muhabiri Kemal Özer, Tunceli Kapalı Cezaevi\'ne gönderildi.

Kemal Özer ile birlikte daha önce gözaltına alınan 3 kişi de aynı suçtan tutuklanmıştı.