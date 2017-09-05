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Evrensel Gazetesi muhabiri gözaltına alındı

TUNCELİ, (DHA) - EVRENSEL Gazetesi Tunceli Muhabiri ve Doğa Fotoğrafçısı Kemal Özer, bugün akşam saatlerinde il merkezinde gözaltına alındı

05 Eylül 2017 01:55

TUNCELİ, (DHA) - EVRENSEL Gazetesi Tunceli Muhabiri ve Doğa Fotoğrafçısı Kemal Özer, bugün akşam saatlerinde il merkezinde gözaltına alındı.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Evrensel Gazetesi Muhabiri Kemal Özer, akşam saatlerinde Ovacık ilçesinden döndüğü sırada, il merkezi girişindeki polis noktasında durduruldu. Kimlik tesbiti yapıldıktan sonra gözaltına alınan Özer\'in evinde, jandarma ve polis ekipleri tarafından arama yapılırken, evde bulunan kamera, fotoğraf makinası ve dijital materyallere el konuldu. Özer, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü. 

FOTOĞRAFLI

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