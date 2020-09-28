Evrensel gazetesi Genel Yayın Yönetmeni: Kimin döneminde girdiysen onun hakim ve savcısı olursun

Evrensel gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, nikâhının ardından damatlığıyla Saray'a giden savcı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında HDP yöneticileri ve üyelerinin de bulunduğu 82 kişinin gözaltına alındığını belirterek, "Bu tür operasyonlar ya da baskı pratiklerinin ‘Gündem değiştirme’ olduğunu öne sürmek de, içinden geçilen döneme çok geriden bakan bir ruh halinden öteye gitmiyor. Eğer HDP’ye öncel bütün partiler benzer baskıları istisnasız olarak yaşamışlarsa, -ki öyledir- bu partiye oy verenler bakımından ve talepleri, siyasal tercihleri terörize edilerek bastırılan bir Kürt açısından bu değilse, gerçek gündem nedir?" diye yazdı.

Fatih Polat, "Kimin döneminde girdiysen onun hakim ve savcısı olursun" başlıklı yazısında, iktidarın zayıf olduğu ekonomik sorunlar, işsizlik, yoksulluk ve benzeri başlıkların sürekli gündemde tutularak, yıpranma payının artmasını istemediğine işaret ederek, "Bir adım geriye çekilerek baktığınızda tüm bu olup bitenler, AKP-MHP ittifakının karşısında olup henüz mahkeme yüzü görmemiş olanların kendisini şanslı sayamayacağı bir iklime işaret ediyor. Mahkeme kararıyla olmasa da, potansiyel suçlusunuz!

Bu gerçekliği bilince çıkarınca, onunla baş etmek belki daha kolay olabilir." ifadelerini kullandı.

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