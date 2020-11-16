Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni: Gazetecilik bazen söylenmeyenlere bakmak ve neden söylenmediğini sormaktır

Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, " Gazetecilik bazen söylenmeyenlere bakmak ve neden söylenmediğini sormaktır. Habercilikte bazen, kimin ne söylediğinden çok bir kişinin bir şeyi niye öyle söylediği haberdir. Bazen de bir kişinin neyi söylemediği daha büyük bir haber haline gelebilir." değerlendirmesini yaptı.

Polat, "Örneğin bir ülkede çok kilit mevkideki bir bakan, Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir açıklama ile istifa ediyor ve sonra da ortadan kayboluyorsa bu çok önemli bir haberdir. Bu haber karşısında, muhalefeti sıkıştırmak için nefret söylemi, hedef gösterme gibi yöntemlerden kaçınmayan medya organları, ‘İpleri salınana’ kadar tek bir satır haber geçmiyorsa, geçemiyorsa bu dehşet bir haberdir. Habersizliğin haberidir!" düşüncesini dile getirdi.

Polat, "Aynı zamanda damadı olan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasını ‘Görevden af talebi kabul edildi’ cümlesi ile kabul ettiğini öğrendiğimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm bunlar ardından yeni bir Hazine ve Maliye Bakanı atadıktan sonra, “Ekonomi, hukuk ve demokrasiye yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz. Ekonomi yönetimini yeniden oluşturduk. Bizi hedeflere ulaştıracak hamleleri süratle hayata geçireceğiz” diyorsa, buradan haber, bu açıklamanın bize söylemediği ama aslında söylemesi gereken bir dizi soruyu da peşinden sürükler.Eğer, Albayrak’ın ‘Affının kabul edildiği’ bakanlığa yeni atama yapıldıktan sonra bu sözler söyleniyorsa, önceki bakan döneminde yolunda gitmeyen bir şeyler olmalı? Neydi onlar? Bugün ekonomide bir seferberliğe ihtiyaç duyulacak kadar kötü olan şeyler neydi? Yok eğer her şey yolunda ise, bugün bu açıklamalar neden yapılıyor" ifadesini kullandı.

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