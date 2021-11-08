Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat: Mehmet Eymür'ün itirafı, demokratik bir hukuk rejiminde kuşkusuz yargılanmayı gerektirir

Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür'ün T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu'na yaptığı açıklamalara ilişkin olarak, "Eymür’ün “Başka türlü konuşma imkanı yoksa işkence olabilir” sözleri ve kendisinin de yapmış olduğu itirafı, demokratik bir hukuk rejiminde kuşkusuz yargılanmayı gerektirir. Ancak Eymür, işkencenin günümüz Türkiye’sinde de hem gözaltında hem de sokakta süren bir devlet pratiği olduğunu gayet iyi bildiği için bu konuda rahat konuşuyor." düşüncesini dile getirdi.

"Gökçer, bu söyleşinin yarattığı etki üzerinden, 'Bu adam şimdi niye konuşturuluyor?' sorusunun muhatabı değildir"

Polat yazısında, "Başlarken bir noktanın altını çizelim. Gökçer, daha önce kilit görevde bulunmuş olan istihbaratçılarla söyleşiler yapan, kitaplar yazan bazı gazetecilerin açık bir biçimde göze çarpan mesafe sorunu konusunda önemli bir yerde durdu. Söyleşi yaptığı kişi ile bir ‘hısımlık hali’ kurmadan, sanki bu söyleşiyi vererek kendisini de borçlandırmış gibi davranmadan açık ve muhatabını sıkıştıran sorular sordu. Bu yönleriyle de başarılı bir gazetecilik işine imza attı.Tam da bu nedenle Gökçer, bu söyleşinin yarattığı etki üzerinden, 'Bu adam şimdi niye konuşturuluyor?' sorusunun muhatabı değildir. Ama şu soru önemli: Eymür neden şimdi bunları anlatmayı tercih etti?" diye sordu.

Polat şu ifadeleri kullandı:

Eymür’ün “Başka türlü konuşma imkanı yoksa işkence olabilir” sözleri ve kendisinin de yapmış olduğu itirafı, demokratik bir hukuk rejiminde kuşkusuz yargılanmayı gerektirir. Ancak Eymür, işkencenin günümüz Türkiye’sinde de hem gözaltında hem de sokakta süren bir devlet pratiği olduğunu gayet iyi bildiği için bu konuda rahat konuşuyor.

"Eymür, Erdoğan’ın ve partisinin iktidarı kaybettiği bir dönemin ardından yeni bir söyleşi verirse orada Erdoğan iktidarı bakımından da eleştirel konuşmaya başladığını görebiliriz"

Eymür’ün son söyleşisinde söyledikleri ve söylemediklerine bakıldığında ise iki önemli nokta dikkati çekiyor. Aydınlık’ın ‘Çiller Özel Örgütü’ bağlamındaki iddialarından bağımsız da düşünülse, geçmişte Dönemin Başbakanı Tansu Çiller ve eşiyle yakın bir isim olan Eymür, bugün “Devlet görevlileri 18 kişiyi para için öldürdü; Çiller cinayetleri biliyordur” diyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da AKP’nin kilit isimlerine dair olumsuz tek bir cümle söylemiyor. Burada bir parantez açarak tarihe bir not düşelim. Eğer Eymür, Erdoğan’ın ve partisinin iktidarı kaybettiği bir dönemin ardından yeni bir söyleşi verirse orada Erdoğan iktidarı bakımından da eleştirel konuşmaya başladığını görebiliriz.

Eymür’ün anlattıkları bir sınıfın devletinin pratikleridir ve yapılanın resmi devlet işi olması onun suç olduğu gerçeğini değiştirmez."

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