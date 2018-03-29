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Evrensel gazetesi eski yöneticilerine 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten ceza

Eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Vural Nasuhbeyoğlu ile eski İmtiyaz Sahibi Mehmet Arif Koşar'a birer yıl hapis cezası verildi

29 Mart 2018 22:50

Evrensel gazetesi eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Vural Nasuhbeyoğlu ile Eski İmtiyaz Sahibi Mehmet Arif Koşar 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten 1 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme hapis cezalarını 7 bin lira para cezasına çevirdi. 

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi Evrensel’in Eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Vural Nasuhbeyoğlu ile Eski İmtiyaz Sahibi Mehmet Arif Koşar’a Latin Amerika’da 10 Ekim Ankara Katliamı’na ilişkin yaptıkları açıklamada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret edildiğini gerekçe göstererek birer yıl hapis cezası verdi. Mahkeme hapis cezalarını 7 bin lira para cezasına çevirdi.

Karara tepki gösteren gazetenin avukatı Devrim Avcı, “Karar ülkede basın özgürlüğünün olmadığını bir kez daha gösterdi” dedi.

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