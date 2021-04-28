Evrensel gazetesi başyazarı: Kobanê davası, "yargılayanların da yargılanacağı" bir dava olacak!

Evrensel gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 28'i tutuklu 108 kişinin yargılandığı Kobanê davasının siyasi bir dava olduğunu belirterek, "Davanın ilk duruşması sürerken, Cumhurbaşkanının İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un "Bu cinayetlerin failleri bugün hakim karşısına çıkıyor. Katiller için hesap vakti!” açıklaması, iktidarın mahkeme heyetinden hangi kararı vermesi gerektiğini bile belirlemiş olmaktadır." diye yazdı.

Hukukçuların, iktidarın siyasi amaçları ve ihtiyaçları doğrultusunda davanın hazırlandığındığını aktaran Çaralan, "Bu yüzden de “Kobanê davası”, siyasi bir dava, dolayısıyla siyasi mücadelenin bir alanıdır. Ve her siyasi mücadele gibi, “Kobanê davası” da, Demirtaş’ın da dikkat çektiği gibi, “Yargılayanların da yargılanacağı bir dava” olmaya aday bir davadır." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...