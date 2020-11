Evrensel Fon'da milyarlık kayıp ortaya çıktı; GSM operatörlerinden toplanan paranın yüzde 95'inin izi yok!

T24 Haber Merkezi

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, internet erişiminin yaygınlaştırılması amacıyla kurulan Evrensel Hizmet Fonu’nda 2019 yılı için 1.5 milyar TL toplandığını, bu paranın yaklaşık 1.4 milyar TL’sinin kayıp olduğunu iddia etti. Emir, “Türkiye’nin dört bir yanında binlerce öğrenci internet ve bilgisayara erişimi olmadığı için eğitim hakkından yoksun kalırken, GSM operatörlerinden toplanan paranın yüzde 95’inin izi yok, yüzde 5’ine yakınını da İstanbul’daki Çamlıca Televizyon Kulesi’ne harcamışlar” dedi.

"Paranın nereye harcandığı açıklanmıyor"

15 Temmuz şehit ve gazileri için yapılan yardım kampanyası ile pandemi sürecinde 'Biz Bize Yeteriz Kampanyası' için toplanan paraların takibini sürdüren CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, şimdi de "Her yurttaşa eşit internet" amacıyla toplanan paraları gündeme getirdi.



Türk Telekom’un özelleştirilmesinin ardından 2005 yılında Evrensel Hizmet Fonu kurulduğunu hatırlatan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, fonda biriken paranın kullanımına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye yazılı soru önergesi sundu.



2005 yılından bu yana GSM operatörlerinin her yıl gelirlerine oranla belirli miktarlarda Evrensel Hizmet Fonu’na para aktardıklarının altını çizen Emir, şu ifadeleri kullandı: "Evrensel Hizmet Fonu, köylerde ve kırsal bölgelerde yaşayan yurttaşlara sunulacak internet ve elektronik haberleşme hizmetlerinde kamu yatırımlarının devam ettirilebilmesi amacıyla kuruldu.



Bu kapsamda GSM operatörlerinin her yıl gelirlerinin bir kısmını aktardığı fon için farklı gelir kalemleri de oluşturuldu. 2005 yılından beri bu fonda biriken paranın 11 milyar TL’nin üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Ancak, son birkaç yıldır bazı kırsal bölgelerde kurulan baz istasyonları haricinde, bu paranın nereye harcandığına dair kamuoyuna net bir açıklama yapılmıyor.

Televizyon kulesine bir yılda 60 milyon TL harcandı

Son olarak geçtiğimiz yıl GSM operatörlerinden Evrensel Hizmet Gelirleri adı altında toplanan paranın miktarı 1 milyar 562 milyon 747 bin TL’yi buldu. Bu gelirin yalnızca 76 milyon 169 bin 457 TL’si harcanırken geriye kalan 1 milyar 486 milyon 577 bin TL’nin nereye harcandığı bilinmiyor ve hiçbir yerde izine rastlanmıyor. Harcama kalemlerine bakıldığında da 76 milyon TL’lik harcamanın yalnızca 16.5 milyon TL’sinin mobil ve sabit haberleşme hizmetleri için harcandığı görülüyor.



Harcamaların geriye kalan 59.6 milyon TL’si ise, sayısal yayıncılık faaliyetleri adı altında İstanbul’daki Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi’ne aktarılmış. Yani, sadece bir yılda operatörlerden ‘eşit internet’ hizmet için 1.5 milyar TL toplamışlar ama paranın yalnızca yüzde 5’ini harcamışlar. O paranın büyük kısmı da Televizyon Kulesi’ne gitmiş, 1.5 milyar TL’nin yüzde 95’inin ise izi yok."

"MEB'in ihtiyacı için toplanan paradan eser yok"

Pandemi döneminde binlerce öğrencinin internet ve bilgisayara erişimi olmadığı için uzaktan eğitime devam edemediğini belirten Emir, "Özellikle bu dönemde söz konusu fonun, yasanın amacına uygun bir şekilde Milli Eğitim Bakanlığının ihtiyaçları için kullanılması gerekiyor ancak, toplanan paradan eser yok" dedi.

2005 yılından bu yana Evrensel Hizmet Fonu kapsamında ne kadar para toplandığını soran Emir, önergesinde ayrıca şu soruları da yöneltti: "Evrensel Hizmet Fonu uygulaması kapsamında 2005 yılından bu yana tam olarak ne kadar gelir elde edilmiştir. Bu gelirin, yıllara göre dağılımı nedir? Evrensel Hizmet Fonu’ndan bugüne kadar hangi hizmetler için ne kadar para harcanmıştır? Söz konusu fondan, evrensel hizmet kapsamı dışında bir harcama yapılmış mıdır?



Yapıldıysa, hangi hizmetler için ne kadarlık bir harcama yapılmıştır? GSM operatörlerinden Evrensel Hizmet Fonu için toplanan paralar, hangi hesapta tutulmaktadır? 2019 yılında 1.562.747.081 TL Evrensel Hizmet Geliri elde edilirken bunun yalnızca 76.169.457,67 TL'sinin harcandığı anlaşılmaktadır. Geriye kalan 1.486.577.623,33 TL’lik miktar nereye harcanmıştır?



Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim yapılırken ve evlerinde internet ile bilgisayar imkanı bulunmadığı için birçok öğrencinin derslere giremediği haberleri gündeme gelirken, söz konusu fondan bu ihtiyacın giderilmesine yönelik bir harcama yapılması planlanmakta mıdır?"