Evrensel çizeri Sefer Selvi'ye karikatür soruşturması!

Evrensel gazetesi çizeri Sefer Selvi, hakkında yapılan bir şikâyet dolayısıyla ifade verdi. Açılan soruşturma kapsamında ifade veren Selvi, çizdiği karikatürlerin düşünce özgürlüğü kapsamında ve eleştiri sınırları içerisinde olduğunu ifade etti. Bahsi geçen karikatürlerle ilgili gerekli 4 aylık süre dolmuş olmasına rağmen Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı şikayeti dikkate alarak soruşturma başlattı.

"Rahatsız oldum, soruşturun" ihbarı

Evrensel gazetesinden Derya Dursun'un haberine göre, Kayseri’de bir kişi, çizer Sefer Selvi hakkında, Twitter’da bulunan sahte hesap kastedilerek "@SeferSelvi_ hesabından paylaşılan karikatürler beni rahatsız ediyor" diye Başbakanlık İletişim Merkezine (BİMER) şikayette bulundu. Bahsi geçen karikatürlerle ilgili gerekli 4 aylık süre dolmuş olmasına rağmen Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı şikayeti dikkate alarak soruşturma başlattı.

Savcılık, soruşturma kapsamında İstanbul Başsavcılığı'na da bir yazı yazarak Selvi’nin ifadesinin alınmasına ilişkin talimat gönderdi. Sefer Selvi açılan soruşturma kapsamında dün Teşvikiye’deki Karakola giderek ifade verdi.

"Karikatürler ifade özgürlüğü kapsamındadır"

Açılan soruşturma kapsamında ifade veren Karikatürist Sefer Selvi, karikatürlerin kendisine ait olduğunu belirterek, “Ben günlük Evrensel gazetesine karikatürler çiziyorum, burada çizdiğim karikatürler Basın Kanunu’na tabidir. Bunları düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında çizdim, ayrıca tamamı eleştiri sınırları içerisindedir” dedi. Selvi, soruşturma konusu karikatürlerin eski olduğunun da altını çizdi.

Selvi, söz konusu Twitter hesabının da kendisine ait olmadığını belirterek, "İsmim kullanılarak açılan bu hesaptan karikatürlerim amacından saptırılarak paylaşılmaktadır. Karikatürler paylaşılırken yazılan yorumlar bana ait değildir. Benim kendime ait herhangi bir sosyal medya hesabım yoktur. Söz konusu hesabın kapatılması için daha önce de savcılığa başvurmuştum” dedi.

"Soruşturma usul ve yasaya aykırı"

Evrensel gazetesi avukatlarından Mustafa Söğütlü de soruşturmaya ilişkin bilgi verdi. İfade tutanağına şerh düştüklerini belirten Söğütlü, “Sefer Selvi, Evrensel’de çizmektedir, Evrensel gazetesi de Basın Kanunu’na tabidir. Bahsi geçen karikatürler bu kapsamdadır. Ayrıca karikatürlerin hepsi eskidir. Eski oldukları için de 4 aylık soruşturma süresi geçmiştir. Dolayısıyla var olan soruşturma usul ve yasaya aykırıdır” ifadelerini kullandı.