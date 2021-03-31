Evrensel başyazarı: Tartışılan Ayvatoğlu değil ekonomi, siyaset, ahlaki ve vicdani çürümede gelinen yerdir

Evrensel gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, uyuşturucu kullanırken görüntülenen ve "AKP büro elemanı" olarak tanıtılan Kürşat Ayvatoğlu'nu değerlendirdiği yazısında, "Ayvatoğlu'nu kısa zamanda zengin eden, AKP’nin ortadan kaldıracağım diyerek iktidar olduğu ama iktidarı boyunca bataklığı daha da derinleştirip, kokusunun her yanı sardığı bir lağıma dönüştürülen, “yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar” bataklığında boy veren bir “yaşam formu”nun bir bireyi olması elbette dikkat çekici" ifadelerini kullandı.

Kürşat Ayvatoğlu'nun kısa tarihinin dört önemli soruna işaret ettiğini savunan İhsan Çaralan, "Tartışılan Ayvatoğlu değil ekonomi, siyaset, ahlaki ve vicdani çürümede gelinen yerdir" başlıklı yazısını şöyle sürdürdü: "Bunlardan birincisi; AKP’ye giren bir gencin maaşlı olarak çalışarak, kısa zamanda kazanamayacağı kadar büyük bir servete sahip olmuş olmasıdır.



İkincisi; Ayvatoğlu’nun lüks eğlence yerlerinde, “muhafazakar yaşam tarzı”yla pek uyuşmayan görüntülerinin yanı sıra şaşaalı yaşamını “toz”la “nirvana”ya erdirmesinin ifadesi olan lüks otomobil içinde “toz çekmesi”nin ortalığa düşmüş olmasıdır.

Üçüncüsü; bu görüntülerin yeni değil, iki-üç yıl önce çekilmiş, sosyal medyada dolaşan görüntüler olmasına karşın, şeytanın yattığı yeri bilen AKP istihbaratının bunları bilmemesi imkansız olduğuna göre, görmezden gelmeyi tercih etmesidir.

Dördüncüsü ise; işçilere, emekçilere, işsizlere, çöpte yiyecek toplayan en yoksullara, karşı karşıya bulundukları ağır koşullar karşısında “sabırlı”, “kanaatkar” olmalarını, “şükretmelerini” isteyen, bunun “inançlarının gereği” olduğunu propaganda eden AKP propagandasıdır."

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