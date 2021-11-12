Evrensel başyazarı: Karagül ve Barlas, kendi başlarına darbe çağrısı yapan yazılar yazabilir mi?
İhsan Çaralan, iki ismin yazılarının her gün kürsülerden söylendiğini savundu
12 Kasım 2021 14:05
Evrensel gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, Sabah gazetesinin iktidarın medyadaki kara progandasının amiral gemisi olduğunu, Yeni Şafak gazetesinin ise tek adam yönetimi ideolojisinin oluşturulduğu yayınlar olduğunu belirterek, İbrahim Karagül ve Mehmet Barlas'ın yazılarının her gün kürsülerin yumruklanarak söylenenlerin derli toplu hale getirilmesinden ibaret olduğuna işaret etti.
Karagül ve Barlas'ın yazdıklarını şahsi fikir ya da fantesi görmenin doğru olmadığını dile getiren Çaralan, "Peki o zaman, tek adam yönetiminin medyadaki iki en önemli kaleminin açıkça “darbe çağrıları”na varan yazılar yazmasında amaç ne olabilir?" ifadelerini kullandı.