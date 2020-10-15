Evrensel başyazarı: "Işıklar yanıyor" paylaşımının ardından, Cumhur İttifakı'nın devasa propaganda makinesi harekete geçirildi

Evrensel başyazarı İhsan Çaralan, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı tanımamasının ardından Engin Yıldırım'ın yaptığı "Işıklar yanıyor" paylaşımı sonrasında yaşananları değerlendirdiği yazısında, "Cumhur İttifakı’nın devasa propaganda makinesi harekete geçirildi. Üstelik hedefte sadece tweetin sahibi Yıldırım yoktu, tüm AYM vardı.

Ve tabii, “AYM’nin 27 Mayıs darbesinin ürünü bir kurum” olduğundan, askeri darbeler öncesinde darbe destekçilerinin “Genelkurmay’ın ışıkları sabaha kadar yandı” haberleri yaparak darbe goygoyculuğu yapmalarından bahsederek, bu tweetle Yıldırım’ın “asker darbe yapamadı ama biz yaparız” demek istediğine varan bir kara propaganda başlatıldı." ifadelerini kullandı.

AKP ve MHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne yönelik tartışmaları sürdürüceğine işaret eden İhsan Çaralan, "İktidarın bu tartışmayı nereye kadar götüreceğini yakında daha iyi anlayacağız. Ama şimdiden AKP ve MHP’siyle, medya ve sosyal medyasıyla bu tartışmayı “muhalefeti ezme” stratejisinin bir dayanağı olarak kullanacağını, bunun için elindeki her olanağı sonuna kadar kullanacağını söylemek yanlış olmaz." diye yazdı.

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