Evrensel başyazarı İhsan Çaralan: Yerel yönetimlerle ilgili reform hazırlığı, tek adam yönetimine karşı olan muhalif güçleri ezmeyi amaçlıyor

Evrensel gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın, yerel yönetimler reforma ile mahalli idarelerin kronik sorunlarını çözeceklerine ilişkin açıklamasına yönelik olarak, "Hem AKP’de hem de Cumhurbaşkanlığında “yerel yönetimler reformu” konusunda çalışma yapıldığı, bu iki çalışmanın birleştirilerek yeni yasama döneminde Meclise getirileceği belirtiliyor. Böylece, 2019 yerel seçimlerinde ağır bir yenilgi alan AKP’nin, bu reformu yerel yönetimlerin çalışmasını kolaylaştırmak için değil, “tek adam yönetimi”nin emir komutası altına almak için hazırladığı da anlaşılıyor." diye yazdı.

İhsan Çaralan, Erdoğan ve partisinin bugüne kadar bir yandan 'yerel ekonomik rant'ın yandaş yerel sermaye arasında paylaştırılmasını, bir yandan da rant paylaşımı üstünden siyasal örgütlenmesini sürdürülebilir kıldığına vurgu yaparak, "Kısacası Erdoğan ve partisi, yerel yönetimler alanında bu karşı reform girişimiyle artık; İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Mardin, Diyarbakır, Van gibi büyükşehirleri geri almak bir yana Gaziantep, Konya, Kayseri gibi illeri de kaybedeceğini kabul etmektedir. Eğer AKP, bugün yerel yönetimlerde 31 Mart seçimi öncesindeki gücüne sahip olsa, böyle bir karşı reform girişiminde bulunmazdı. En azından şimdilik buna ihtiyaç duymazdı!



Çünkü şimdi AKP, yerel yönetimlerde oluşan durumu, muhalefetin iktidar alternatifi olma iddiasının en önemli dayanağı olarak görmekte, bu seçeneği ortadan kaldırmak için hamle yapmaktadır. Bu yüzden de yerel yönetimlerle ilgili bu karşı reform hazırlığını, sadece yerel yönetimlere yönelik bir saldırı değil, tek adam yönetimine karşı olan bütün muhalif güçleri ezme, itibarsızlaştırma, etkisizleştirme ve tek adam yönetimine karşı iktidar alternatifi olmaktan çıkarma amacının bir parçası olarak görmek gerekir." ifadelerini kullandı.

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