Evrensel başyazarı İhsan Çaralan: Yeni atanan bakanlar hakkında tartışılanlar; FETÖ'ye övgüler dizmek, Berat Albayrak ya da Bahçeli'ye yakın olup olmamak...

Evrensel gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, kabineye yeni atanan bakanların özgeçmişlerinde, FETÖ’ye övgüler dizmiş olmak, Ensar Vakfı skandalında vakfın savunuculuğunu yapmak, Berat Albayrak ya da Devlet Bahçeli’ye yakın olup olmamak... gibi özelliklerden söz edildiğini belirterek, "Yani bu kişiler, şu başarılı geçmişlerinden dolayı, bugün de karşı karşıya olunan şu sorunları çözmek üzere bu bakanlıkların başına getirilmişlerdir denilebilecek bir geçmişe sahip değiller." diye yazdı.

Bakanlıklardan istenenin faaliyet alanlarında kararlar alıp, uygulamak değil, tek adamın yetki ve inisiyatifini uygulamak olduğunu savunan Çaralan, "Yani “tam biat” hali! Ki, yeni atanan bakanların öz geçmişi, aranan özelliklere sahip şahsiyetler olduğunu göstermektedir." ifadelerini kullandı.

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