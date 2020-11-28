Evrensel başyazarı İhsan Çaralan: "Tek adamın ağzından çıkan Anayasa'ya aykırı değilse kanundur" deme aşamasına geçilmiştir

Evrensel gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, "tek adam tek parti yönetimi"ne geçilmesinden sonra her gün birbiriyle çelişen kararlar ve vaatler verilmeye başlandığını belirterek, "Bu yüzden de her gün sabah ve akşam arasında birbiriyle çelişen açıklamalar yapılmaya başlanmış, hatta Erdoğan’ın aynı konuşma içinde bile birbiriyle çelişen görüşler öne sürmek zorunluluğu ortaya çıkmıştır." diye yazdı.

"Tek adamın ağzından ne çıkıyorsa gerçeği o olduğu"nun bir siyaset ilkesi ve yönetim tarzı olarak kabul edildiğine işaret eden İhsan Çaralan, "Bu yüzden de her bakan, her yetkili sandığımız görevli, yapacaklarına ya da söyleyeceklerine daha başlamadan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın emriyle...” demeyi ihmal etmemektedir.

Bugün fiiliyattaki durum artık; “Eğer tek adamın ağzından çıkan Anayasa ve yasalara aykırı değilse kanundur” deme aşaması geçilmiş, “Anayasa ve yasalar, eğer tek adamın ağzından çıkanla çelişmiyorsa geçerlidir” aşamasına geçilmiştir. Fiiliyattaki bu uygulama, “karşı reform”lar yoluyla “uygun bir üslupla”, yasalara da geçirilmek istenmektedir." ifadelerini kullandı.

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