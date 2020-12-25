Evrensel başyazarı İhsan Çaralan: Tek adam yönetiminin "hukuk ve adalet reformu" mafya lideri Çakıcı'nın izin verdiği sınırlar içinde olacaktır

Evrensel gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılmasına yönelik kararına "Bizi bağlamaz" açıklamasına işaret ederek, "Tek adam yönetimin 'hukuk ve adalet reformu', Bahçeli ve 'dava ve yol arkadaşım' diyerek siyaset sahnesine çıkardığı Mafya Lideri Çakıcı’nın izin verdiği sınırlar içinde olacaktır." diye yazdı.

Erdoğan'ın "Her şey gibi, muhalefetin de yerli ve millisini ülkemize kazandırmak bize nasip olacaktır" sözlerine dikkat çeken İhsan Çaralan, "Muhalefeti bile kendisinin belirlemesi her tek adam sisteminin hayalidir! Erdoğan da bunu açıkça ilan etmiş bulunuyor.

Bir buçuk ay önce yüksek perdeden 'Ekonomik ve hukuk reformu başlatıyoruz' diye ilan edilen dönemin gerçekte tek adamın yetkilerinin sınırsız bir biçimde artırma amaçlı bir 'karşı reformlar dönemi' olduğu anlaşılmaktadır. Ötesi kara propagandadır!" ifadelerini kullandı.

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