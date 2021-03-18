Evrensel başyazarı İhsan Çaralan: Tek adam yönetimi yalama olmuş vida sistemi gibi sıktıkça gevşiyor

Evrensel gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, milletvekilliği düşürülen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yargılandığı davanın öznesinin AKP ya da MHP'den biri olması durumunda daha yerel mahkemede durdurulacağını belirterek, "Diyelim Meclis kapısına kadar geldi; TBMM Başkanlığı, Berberoğlu hakkındaki AYM kararından sonra dönem sonuna kadar bekletirdi! Bu yüzden de Gergerlioğlu hakkındaki Yargıtay kararı ve bu kararın Mecliste okunması HDP’ye yönelik AKP-MHP kuşatmasının devamı olarak görüldüğü ölçüde anlamlanmaktadır.

Bu tutumun Gergerlioğlu’nun bir insan hakları aktivisti olarak, 30 yıldan beri cezaevlerindeki vahşi koşulları, cezaevleri ve emniyetteki insan hakkı ihlallerini, çıplak aramaya varan uygulamaları gündeme getirmesi girişimleriyle bağlantılı olduğunu söylemek de yanlış olmaz." diye yazdı.

Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin, AKP-MHP ittifakının HDP’yi kuşatma, kolunu kanadını kırma, mümkün olursa da kapatıldığında yeniden kurulamaz hale getirme amacının sahaya yansıması olduğunu savunan Çaralan, "Peki bütün bunlar, Gergerlioğlu ve HDP’ye boyun eğdirecek midir ya da tek adam yönetimi ve AKP-MHP ittifakının amaçlarına varmasına yetecek midir?

Elbette bu iki sorunun yanıtı da “hayır”dır! Çünkü tek adam yönetimi yalama olmuş bir vida sistemi gibi sıktıkça gevşeyen bir sisteme dönüşmüş bulunmaktadır!" ifadelerini kullandı.

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