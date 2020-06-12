Evrensel başyazarı İhsan Çaralan: Patronlar ve hükûmet, pandeminin yol açtığı tahribatın yükünü halka yıkmanın dayanağı olarak kullanıyor

Evrensel Gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, kıdem tazminatlarının fona bağlanması ve esnek çalışmanın sınırsız bir şekilde uygulamaya sokulmasının 24 Ocak 1980 kararlarından bu yana sermayenin hükûmetlerden talebi olduğunu belirterek, "Koronavirüsle mücadele önlemleri üstünden oluşturulan baskı ve belirsizliğin motive ettiği ağır sisli ortamı kullanan Erdoğan-AKP iktidarı, “Kıdem tazminatı fonu ve esnek çalışma”yı yeniden gündeme getirdi.

Demek ki, son günlerde; “Çalışma hayatında reform”, “İstihdam Kalkanı Paketi”, “tamamlayıcı emeklilik”, MESS’in “MESS-SAFE” uygulaması, MÜSİAD’ın “çalışma kampları” projesinin art arda gündeme getirilmesi boşuna değilmiş!

Hürriyet ve Sabah başta olmak üzere “havuz medyası”, Hükümetin ve patronların “Kıdem tazminatının fona bağlanması” girişimini işçilere, emekçilere ek bir emekli maaşı verilecekmiş gibi sundu." diye yazdı.

İhsan Çaralan, patronların ve hükûmetin sadece işçiler için değil kamu emekçisi ve beyaz yakalı emekçiler için iki temel kazanımın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın ağzından da ilan edildiğine vurgu yaparak, "Kısacası patronlar ve Hükümet, pandemiye karşı alınan önlemlerin yarattığı koşulları; siyasette tek adam tek parti düzeninin tahkimi ve muhalefetin ezilmesi, ekonomide kriz ve pandeminin yol açtığı tahribatın yükünü işçi sınıfı ve halka yıkmanın dayanağı olarak kullanırken; işçi sınıfının en temel kazanımları olan “kıdem tazminatı” ve “Kurallı çalışma”yı da ortadan kaldırmanın fırsatı olarak değerlendirmek istemektedir." ifadelerini kullandı.

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