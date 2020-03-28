Evrensel başyazarı İhsan Çaralan: İktidarın yangından mal kaçırma biçimindeki icraatları sürecektir

Evrensel Gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, iktidarın herkese 'evde kalın' çağrısı yaparken, olağan koşullarda yapamayacağı icraatları hayata geçirmek için fırsata çevirdiğini ifade etti.

İhsan Çaralan, HDP'li 6 belediye başkanı ile CHP'li Ceyhan Belediye Başkanı'nın görevden alınmaları, yeni infaz yasası, nitelikli doğal koruma alanlarının tanımının değiştirilmesi örneklerini verdiği yazısında, "Bu doğrultuda son birkaç hafta içinde attığı adımlar, iktidarın, bundan sonra da, “Yangından mal kaçırma”, “Atı alan Üsküdar’ı geçti” biçimindeki icraatlarını sürdüreceği anlaşılmaktadır." ifadelerini kullandı.

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