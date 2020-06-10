Evrensel başyazarı İhsan Çaralan: İktidarın savcılarına bakarsanız ortalık 'casus gazeteciler'den geçilmiyor!

Evrensel Gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, Tele 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'ın 'siyasi ve askeri casusluk' iddiasıyla gözaltına alındıklarını belirterek, "İktidarın savcılarına bakarsanız ortalık “casus gazeteciler”den geçilmiyor!" diye yazdı.

İhsan Çaralan, 'Erdoğan-AKP iktidarı ve arkasındaki güç odakları'nın uzun süreden bu yana, ekonomik, siyasi, ideolojik hayatın bütün alanlarını içine alan bir saldırı planını uygulamaya soktuklarını vurguladığı yazısında, "Bugün de bu planın, yeni ve eksik kalan yanlarının tamamlanması ve somut hedefler açısından “projelendirilmesi” adımlarını atmak için bir seferberlik düzenine geçmiştir." ifadelerini kullandı.

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