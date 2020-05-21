Evrensel başyazarı İhsan Çaralan: İktidarın meslek örgütlerini 'arka bahçesi' haline getirmek olduğu tartışmasızdır

Evrensel Gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, meslek örgütlerine yöelik bir operasyonun Meclis gündemine getirilebileceğini belirterek, "İktidarın, koronavirüse karşı mücadeleyi kendisi için fırsata dönüştürme hamlesinin bir yanının da, emek ve meslek örgütlerini etkisizleştirip kendi 'arka bahçesi' haline getirmek olduğu tartışmasızdır. Hele de artık bu örgütler açıkça hedefe konmuşken!" ifadelerini kullandı.

İhsan Çaralan, TTB, TMMOB, Eczacılar Birliği, Diş Hekimleri Odası, TÜRMOB gibi odalar, Erdoğan-AKP iktidarının emek ve meslek örgütlerini ele geçirme ve tasfiye etmek amaçlı bu girişimine karşı olduklarını, bu yüzden de iktidarın bu konudaki çabalarına karşı duracaklarını yaptıkları açıklamalarla ilan ettiklerini de sözlerine ekledi.

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