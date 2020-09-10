Evrensel başyazarı İhsan Çaralan: Hükûmet virüse karşı mücadelenin, daha çok yasak ve cezayla kazanılacağını söylüyor

Evrensel gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, Koronavirüs'le mücadele önlemlerine vatandaşın neden uymadığını araştırmak yerine, her otokratik yönetimde yapıldığı gibi yasakların sınırlarının genişletildiğini ve yasaklara uymayanları daha etkin biçimde cezalandırma yönteminin seçildiğini belirterek, maske-mesafe-temizliğe indirgenen önlemlere uyulmamasının başlıca nedenlerinden birinin, hükûmetin önlem diye sürdüğü yasaklara yöneticilerin kendilerinin uymaması olduğunu dile getirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesinde virüsün yayılmasına yönelik önlemlere uyulmamasından vatandaşın sorumlu tutulduğuna işaret eden İhsan Çaralan, "Bu yüzden bakanların; “Sarayda yaşayanın kulübede yaşayanların halinden anlamama” ya da Kraliçe Marie Antoinette’nin ekmek isteyen yoksullar için söylediği “Canım ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler” ruh hali içinde olduklarını söylemek yanlış olmaz. Kısacası bu son genelgesiyle Hükümet, virüse karşı mücadelenin, daha çok yasak ve daha çok ceza ile kazanılacağını söylemektedir." ifadelerini kullandı.

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