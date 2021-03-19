Evrensel başyazarı İhsan Çaralan: HDP'nin kapatılması, Erdoğan'ın siyaset alanını dizayn etmede en önemli amaçlarından olagelmiştir

Evrensel gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi ve HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin olarak, "HDP’nin kapatılması da dahil, legal siyaset alanının dışına itilmesi girişimleri, “çözüm masası”nın Erdoğan tarafından yıkılması, yani 7 Haziran 2015 seçiminin öncesinden beri, siyasi tansiyona göre öne çıkıp arkaya düşse de sürekli olarak Erdoğan ve partisinin siyaset alanını dizayn etmede en önemli amaçlarından olagelmiştir. O zamandan beri de HDP’ye yönelik girişimler yasal mı, yasa dışı mı, siyasi ahlakla uyuşur mu uyuşmaz mı gibi kaygılar gözetilmeden her yol mübah görülmüştür!" görüşlerine yer verdi.

HDP'nin legal siyaset alanı dışına itilmesi ve itibarsızlaştırılmasının Bahçeli ve MHP'den çok, "tek adam yönetimi" ve AKP için gerçek bir beka sorunu olduğunu savunan İhsan Çaralan, "Erdoğan’ın bu konuda henüz bir açıklama yapmamış olması, Erdoğan’ın bu davanın açılmasından rahatsız olduğu anlamına gelmiyor. Tersine Erdoğan ve yönetiminin, bu süreci HDP’nin kapatılıp kapatılmamasıyla sonuçlanmasından bağımsız olarak HDP üstündeki baskıları artırmanın vesilesi olarak kullanacağını söylemek gerçeği ifade etmek olur." ifadelerine yer verdi.

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