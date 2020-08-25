Evrensel başyazarı İhsan Çaralan: Giresun'da felaketin asıl nedeni, her derenin üstüne birkaç HES'in kurulmuş olmasıdır

Evrensel gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, Giresun'de 8 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de kayıp olduğu sel felaketine ilişkin yazısında, "Felaketin asıl nedeni ise; Giresun’da her derenin üstüne birkaç HES’in kurulmuş olmasıdır. Bu vesileyle dere yataklarının yerlerinin değiştirilmesi, “Islah etme” adına dere yataklarının daraltılması gibi doğaya müdahalelerdir. Nitekim, Giresun’un dereleri üstüne 58 HES kurulmuş! Bu Türkiye’de bir ildeki en yüksek HES sayısı. Giresun şimdi de sel felaketlerinde en üst sıraya çıkmış olmalı!" diye yazdı.

İhsan Çaralan, yoğun yağışlar ardından bazı HES'lerin baraj kapaklarının açılarak derelerdeki suyun olağanüstü yükselmesine yol açtığına yönelik iddialar olduğunu belirterek, "Her seçimden önce çıkarılan “imar afları”nın da sadece büyük kentlerdeki gecekonduculuğu ve büyük inşaat firmalarının kaçak yapılarını yasallaştırmakla kalmadığı, bu bölgedeki il ve ilçelerin imara aykırı yapılaşmasını teşvik ettiği de açıkça görülmektedir.

Giresun’daki sel felaketi, görünene değil arkasındaki gerçeklere bakmanın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Hele de sorunun başlıca sorumlusu olan yetkililerin herkesten önce koşup gelmelerine, duygusal konuşmalarla gerçekleri baş aşağı etmelerine inanmamak gerekiyor. Aksi halde felaketleri kader görüp, yeni felaketleri beklemenin ötesine geçilemeyecektir." ifadelerini kullandı.

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