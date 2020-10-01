Evrensel başyazarı İhsan Çaralan: Erdoğan ve Bahçeli ne istiyorsa yapan mevcut Meclis'ten halkın olumlu bir beklentisi yok

Evrensel gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, TBMM Genel Kurulu'nun 27. Dönüm 4. Yasama Yılı için çalışmalarına bugün başlayacağını belirterek, yeni yasama döneminin gündeminde kıdem tazminatının fona bağlanması, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması, baroların ve odaların 'iktidarın arka bahçesi' haline getirilmesini sağlayacak düzenleme ile seçim yasası değişikliği gibi gündemleri bulunduğunu belirterek, "Geçtiğimiz yazın başında açıkça görüldü ki, “tek adam yönetimi” atılıp tutulduğu kadar güçlü değildir. Nitekim “kıdem tazminatı” konusunda işçilerin boyun eğmeyecekleri, gerekirse genel greve kadar varan eylemlere başvuracakları anlaşılınca, Hükümet sorunu yeniden görüşmek için “yeni yasama dönemi”ne ertelemek zorunda kaldı. Yine kadınların “İstanbul Sözleşmesi”ni sahiplenmesi karşısında girişimin “yeni yasama dönemi”ne atıldığını duyurmak zorunda kaldı.

Bu iki örnek de açıkça gösteriyor ki, eğer işçiler, emekçiler haklarını savunmakta kararlı olursa, hele de ortak mücadele için küçük de olsa adımlar atabilirlerse hiçbir mücadeleyi kaybetmezler; tersine her adımda öz güvenleri artar." diye yazdı.

İhsan Çaralan, işçilerin ve emekçilerin halk için dağınık güçlerini birleştiren bir mücadele çizgisine girmesi gerektiğine işaret ederek, "Bunun mümkün olduğunu, birkaç ay önce, “kıdem tazminatı” konusunda da “İstanbul Sözleşmesi” mücadelesinde de gördük; bundan sonra da bunu “topyekün saldırı”nın diğer alanlarında da görmememiz için bir neden yoktur!" ifadelerini kullandı.

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