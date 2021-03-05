Evrensel başyazarı İhsan Çaralan: Erdoğan, "su-çiçek-diken" metaforu ile "herkesin yasalar önünde eşit olmayacağını" ilan etti!

Evrensel gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "İnsan Hakları Eylem Planı"nı ilan etmesinin üstünden iki saat geçmeden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP hakkında inceleme başlattığını belirterek, "Bu kimi çevrelerce, “kaderin bir cilvesi” ya da “talihsiz bir rastlantı” gibi yorumlansa da gerçek bu kadar basit değildi. Çünkü, ülkemizde hukuk, adalet, ifade özgürlüğü, medya özgürlüğü gibi alanlarda mevcut Anayasa ve yasa ihlalleri öyle sıklaşmıştı ki, bu konularda ne zaman ileriye doğru adım atılacağına dair bir plan-program gündeme getirilse o gün, bütün söylenenlerin boş laftan ibaret olduğunu hepimizin gözüne sokan bir “vaka” mutlaka ortaya çıkacaktı!" diye yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklarken dile getirdiği "su, çiçek, diken" metaforuna dikkat çeken İhsan Çaralan, "Bir çiçeğe az su vermek onu kuruturken fazla su vermek onu soldurur. Adalet kuyumcu titizliği ile uygulanmalı. Demek ki her gördüğümüz çiçeğe su vermeyeceğiz. Susuzluktan boynu bükülmüş çiçeğe su vermek adaleti yerine getirmek olurken dikene su vermek zulüm anlamına gelebiliyor” diyen Erdoğan, yasalar önünde herkesin eşit olmadığı, 1789 Fransız Devrimi öncesi dünyasına döndüklerini söylemiş oldu.

Burada elbette ki, “Boynu bükülmüş çiçekler” tek adam yönetimine biat edenlerdir. Erdoğan onlara su vereceklerini söylemektedir. Ama onlara bile sadece kendilerinin takdir ettiği kadar su verilecektir. Bu yüzden “Boynu bükük çiçekler” de, “Madem biat ettik, özgürlüklerimizi dilediğimiz gibi kullanırız” diyemeyecek, tersine ileri giderlerse onlara da “Haddinizi bilin!” denecek, laftan anlamayanların “suyu kesilecek”tir! Çünkü, kimin ne kadar suya ihtiyaç duyduğunu bilen “Boynu bükük çiçek” değil bahçıvan’dır; odur!

“Dikenler”in ise; zaten kuruması için her yol denenecek, suları kesileceği gibi sam yeli rüzgarları ve fırtınalarla, aşırı soğuklarla kurutulacaklardır!

Tek adam rejiminin insan hakları ve hukuk anlayışını Erdoğan daha iyi ve daha açık nasıl ifade edebilirdi ki!" ifadelerini kullandı.

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