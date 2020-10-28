T24 LogoT24 Logo
Medya

Evrensel başyazarı İhsan Çaralan: Erdoğan-Macron çatışmasına iki ismin ihtiyacı var çünkü ikisine de halk desteği düşüyor

28 Ekim 2020 08:33

Evrensel gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki polemiğin, Libya'da Doğu Akdeniz'de iki ülkenin karşı karşıya gelmesiyle başladığını belirterek, "Erdoğan-Macron çatışması olarak yansıtılan gürültülü kavgaya hem Erdoğan’ın hem de Macron’un ihtiyacı vardır. Çünkü her iki şahsiyet de etraflarındaki güçleri ancak dinci ve milliyetçi semboller etrafında birleştirerek yanlarında tutabilmektedirler. Her ikisinin de halk desteği hızla aşağıya doğru düşmekte, bu yüzden de din ve milliyetçilik etrafında türetilmiş sorunları büyütmeye daha çok ihtiyaçları vardır. Ki, ayakta kalmak, yani iktidarlarını sürdürmek için ellerinde başka bir imkan yoktur!" diye yazdı.

Ürdün, Kuveyt, Katar, Mısır, Suudi Arabistan gibi ülkelerde Fransa'ya yönelik boykot çağrılarının yapılmasına karşın, söz konusu ülkelerin hiçbirinin devlet ya da hükümet temsilcilerinin "Fransız mallarını boykot ediyoruz" çağrısı yapmadığına işaret eden Çaralan, "Sadece Türkiye’de hem de “tek adam yönetimi”nin en tepesinden “Fransız mallarına boykot” çağrısı yapıldı!

Bu, “Ümmetin liderliği” misyonunu benimsemekte, gelinen yeri göstermesi bakımından önem ayrıca önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...

ETİKETLER

ihsan çaralanevrensel gazetesierdoğan macrondoğu akdenizboykot
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24