Evrensel başyazarı İhsan Çaralan: Erdoğan-Macron çatışmasına iki ismin ihtiyacı var çünkü ikisine de halk desteği düşüyor

Evrensel gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki polemiğin, Libya'da Doğu Akdeniz'de iki ülkenin karşı karşıya gelmesiyle başladığını belirterek, "Erdoğan-Macron çatışması olarak yansıtılan gürültülü kavgaya hem Erdoğan’ın hem de Macron’un ihtiyacı vardır. Çünkü her iki şahsiyet de etraflarındaki güçleri ancak dinci ve milliyetçi semboller etrafında birleştirerek yanlarında tutabilmektedirler. Her ikisinin de halk desteği hızla aşağıya doğru düşmekte, bu yüzden de din ve milliyetçilik etrafında türetilmiş sorunları büyütmeye daha çok ihtiyaçları vardır. Ki, ayakta kalmak, yani iktidarlarını sürdürmek için ellerinde başka bir imkan yoktur!" diye yazdı.

Ürdün, Kuveyt, Katar, Mısır, Suudi Arabistan gibi ülkelerde Fransa'ya yönelik boykot çağrılarının yapılmasına karşın, söz konusu ülkelerin hiçbirinin devlet ya da hükümet temsilcilerinin "Fransız mallarını boykot ediyoruz" çağrısı yapmadığına işaret eden Çaralan, "Sadece Türkiye’de hem de “tek adam yönetimi”nin en tepesinden “Fransız mallarına boykot” çağrısı yapıldı!

Bu, “Ümmetin liderliği” misyonunu benimsemekte, gelinen yeri göstermesi bakımından önem ayrıca önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

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