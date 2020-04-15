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Medya

Evrensel başyazarı İhsan Çaralan: Erdoğan'ın masasındaki önemli sorunlardan birisi Soylu'nun tasfiyesidir

15 Nisan 2020 08:24

Evrensel Gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2 saat 30 dakika süren istifasını değerlendirdiği yazısında, 'tek adam yönetimleri'nin özelliğinin 'ikinci adam olmaması'ndan geçtiğini belirterek, "Bundan böyle Erdoğan’ın masasındaki önemli sorunlardan birisi Soylu’nun tasfiyesidir dersek gerçeği ifade etmiş oluruz." ifadelerini kullandı.

İhsan Çaralan, Süleyman Soylu'nun 'topun ağzında' olduğunu iddia ederken, "Topun ne zaman patlayacağı bilinmez, ama zamanı geldiğinde patlaması da kaçınılmazdır. Çünkü 'Kurtlar sofrasında ‘kural’ın yaralananı parçalamak' olması gibi 'Tek adamın sofrasının kuralı da güçleneni yemek'tir!" diye yazdı.

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