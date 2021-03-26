Evrensel başyazarı İhsan Çaralan: Erdoğan'ın "manifestosu"ndan ailenin, eğitimin, kültürün daha çok dinileştirilmesi çıktı

Evrensel gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, AKP'nin 7. Olağan Kongresi'ni değerlendirdiği yazısında, "Bekir Bozdağ’ın, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olarak, 20 Mayıs 2017’de yeniden partinin başına geçtiği kongrede, “AK Parti artık Tayyip’in partisidir” diyerek verdiği “müjde”, bu kongreyle taçlandırıldı!

Bu yüzden de yok MYK sayısı 50’den 75’e çıkarılmış, yok yedek 35 üye de asiller gibi çalışacakmış, böylece parti içinde demokrasi daha güçlenecekmiş... bunlar laf! Sadece bundan sonra MYK’de 50 kişi değil 110 kişi, “Evet efendim. Doğrusu sizin dediğiniz gibidir!” diyecek hepsi o kadar!" diye yazdı.

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında muhafazakâr toplum inşası amacına vurgu yaptığına işaret eden İhsan Çaralan, "İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeyi de ailenin, dolayısıyla eğitimiyle, kültürüyle toplumsal yaşamın “dinileştirilmesinin” önünde engel olduğu için kaldırdığını da itiraf etmiş oldu!" ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...