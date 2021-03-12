Evrensel başyazarı İhsan Çaralan: Erdoğan'ın gündemi belirleme inisiyatifini kaybettiği bir döneme girildiği görülüyor

Evrensel gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarına ne oldu?" sorusuna çelişkili yanıtlar verdiğini belirterek, "Erdoğan; son iki haftada, “128 milyarın nerede” olduğu sorusuna birbiriyle çelişen yanıtlar verirken, önceki gün partisinin grubunda bir adım daha atarak; “Tutturmuşlar ‘Şu kadar para nerede?’ O kadar para, hepsi bu milletin hazinesinde ve Merkez Bankası'nda. Kaybolan bir şey yok. Eğer kayıp varsa, bunlar sizdedir” diyerek, önceki iki açıklamasıyla çelişen bir açıklama yaptı.

Tabii burada ilginç olan ise; “Eğer bir kayıp varsa, bunlar sizdedir” demesidir. Eğer buradaki “siz”den kasıt salondakiler olsaydı, sözleri kısmen de olsa haklı olabilirdi. Ama kastedilen bütün Türkiye halkıdır!

Yani Erdoğan’a göre, MB’deki 128 milyar dolar, eğer MB’nin kasasında değilse, halka dağıtılmıştır! Ancak, “128 milyar nerede sorusu”na verilen bu yanıt, Erdoğan’ın “kaçacak yer” konusunda artık büyük bir sıkıntıya düştüğünün göstergesi mahiyetindedir. Çünkü bu soruya bugüne kadar verilen en inandırıcı olmayan yanıt budur!" diye yazdı.

İktidarın gündeme getirilmesinden çekindiği konular arttıkça, manevra alanının daraldığına işaret eden İhsan Çaralan, "Son aylarda giderek artan biçimde Erdoğan, gündemi belirleyen olmaktan çıkarken, kendi manevra yeteneğini de kaybettiği bir sathı maile girmiş görünüyor. Üstelik bu sürecin gelip geçici olmadığını gösteren işaretler çoğalmaktadır.

Bu da Erdoğan ve iktidarının işinin düne göre bile çok zor olacağını göstermektedir. Çünkü artık Erdoğan ve partisi, ortaya çıkma zamanı gelen gerçeklerin ısrarcı inatçılığı ile karşı karşıyadırlar!" ifadelerini kullandı.

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