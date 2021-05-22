Evrensel başyazarı İhsan Çaralan: Erdoğan'ı eleştiren sıradan vatandaşı bile evlerini bastırarak gözaltına alan savcılardan "çıt" yok!

Evrensel gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in mafya dizilerini aratmayacak ilişkileri ifşa ettiği videolar yayınlamaya devam ettiğini belirterek, "Peker’in ifşaları çok tartışılıyor ama bir de bütün ülke tartışırken susanlar var. Daha doğrusu tartışmaya susarak katılanlar var. Yandaş medyanın Peker’in ifşaları karşısında sanki böyle bir olay bu ülkede olmuyormuş gibi, bu ifşaları duymazdan görmezden gelmesi, medya etiği açısından kabul edilmese de anlaşılırdır. Çünkü bu medya organları havuzu zaten böyle davranmaları için oluşturulmuştur ve bu yüzden beslenmektedirler.

Ya savcılara ne demeli! Sosyal medya hesabından Erdoğan’ı eleştiren sıradan vatandaşın bile sabaha doğru evlerini bastırarak gözaltına alınmasında perva tanımayan cevval savcılar, tonlarca kokain kaçakçılığı, milyar dolarlık “Çökmeler”, mafya liderlerine devlet koruması, mafyadan dolarla maaş alan vekiller, mafyaya gazete bastıran parti büyükleri, cinayetler... ortalığa saçılıyor ama savcılarda “çıt” yok! " diye yazdı.

Sedat Peker'in Süleyman Soylu ve Mehmet Ağar gibi "eski ağabeyleri"nin ihanetini cezalandırmak niyetinde olduğuna işaret eden Çaralan, "Tartışma, Peker videolarının gündemi belirlemesi üstünden kişilere indirgeniyor ama daha şimdiden mafya sermaye ilişkisi; Yalıkavak Marinasına “Çökülmesi” ve Azeri milyarder İş Adamı Mansimov üstünden bir yanı Aliyev ailesini de kapsayarak iktidarlaşan Azerbaycan oligarklarına uzanmaktadır. Öteki yanıyla da Mansimov, Türkiye’deki iktidara yakın sermaye çevreleriyle de bağlanan, vergi cenneti ada devletlerindeki onlarca firmaya bağlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

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