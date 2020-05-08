Evrensel başyazarı İhsan Çaralan: Erdoğan-AKP iktidarının, gündemi değiştirmeye de, mağduriyet edebiyatına da çok ihtiyacı var

Evrensel Gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, Türkiye'de vatandaşların Koronavirüs'e karşı önlemlere uyma ile evine ekmek götürüp götüremeyeceğinin derdi arasına sıkışmışken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yönetiminin koltuk derdinde olduğunu belirterek, "Hiç kuşkusuz Erdoğan-AKP iktidarının “Gündemi değiştirme”ye de ”mağduriyet edebiyatı”na da çok ihtiyacı vardır. Ama içinden geçilen dönemde asıl olarak AKP, attığı ve atmaya devam edeceği anlaşılan adımlara meşruiyet kazandırmak amacıyla muhalefeti “Darbe çağrısı yapmak”la suçluyor. Böylece Erdoğan ve yönetimi, baskı, yasaklar, muhalefeti ezme amaçlı her girişimini, “Darbeyi önleme önlemi” olarak göstereceği meşru bir gerekçeye sahip olmayı amaçlıyor." ifadelerini kullandı.

İhsan Çaralan, AKP'nin MHP desteğine rağmen olağan koşullarda bir seçim kazanmasının mümkün olmadığını savunduğu yazısında, "Bu nedenlerledir ki, AKP koronavirüse karşı mücadele koşullarında başarısızlıklarının siyasi faturasını CHP ve muhalif gördüğü diğer kesimlere çıkararak, muhalefeti, halkın gözünde iktidar seçeneği olmayan bir çizgiye itmeyi amaçlamaktadır. Şimdi bütün girişimler ve bütün imkanlar, böyle bir siyasi düzenin gerçekleştirilmesi içindir. Bunu başarmadan da Erdoğan ve AKP’nin bir erken seçime gitmesi beklenemez. Bu yüzden de yakın gelecekte bir erken seçimden söz etmek, sadece siyasi ortamdaki sis perdesini daha yoğunlaştırmaya hizmet etmek olmaktadır. Ki, bu da sadece AKP’nin değirmenine su taşımak anlamına gelir. Bu iddiayı ortaya atanların önemli bir bölümünün niyetleri bu olmamasına karşın!" diye yazdı.



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