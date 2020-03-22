Evrensel başyazarı İhsan Çaralan: Bugün toplumun beklediği şey ayrımcı olmayan adil ve genel bir aftır!

Evrensel gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, AKP'nin TBMM'ye getireceği ve cezaevindeki 100 bin tutuklu ve hükümlünün salıverilmesini öngören infaz yasası düzenlemesine ilişkin olarak, Türkiye'yi dünyanın en büyük siyasi tutuklular hapishanesi olarak nitelendirdiği yazısında, "Bugün toplumun beklediği şey ise ayrımcı olmayan adil ve genel bir aftır!" ifadelerini kullandı.

İhsan Çaralan, CHP'nin içeriğiyle pek ilgilenmeden bu düzenlemeye destek vermesinin, iktidarın 'terör suçlusu' dediği siyasetçilerin, gazetecilerin, akademisyenlerin, sanat ve kültür insanlarının cezaevinde tutulmasına onay anlamına geleceğini söyledi.

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