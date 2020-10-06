Evrensel başyazarı İhsan Çaralan: Bu lanet Koronavirüs son derece bilinçlenmiş, tek adam yönetimi neyi istiyorsa ona göre yayılıyor!

Evrensel gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Türkiye Barolar Birliği (TBB) Genel Kurulu, TMMOB kongreleri gibi meslek kuruluşlarının yasaklanmasını değerlendirdiği yazısında, "Öyle görülüyor ki İçişleri Bakanlığı gibi, artık AKP’lileştiği apaçık hale gelen YSK de meslek örgütlerinin kuruluş yasalarında yer alan “iki yılda bir, çift yıllarda” kongre yapılması zorunluluğunu umursamamaktadır. Buradan anlıyoruz ki, yasak sadece baroların, TTB’nin, TMMOB’nin ve diğer emek ve meslek örgütlerinin kongrelerini engelleme amaçlıdır." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar siyasi amaçlı yasakların valiler kararıyla yapıldığına dikkat çeken İhsan Çaralan, "Bu sefer bir adım ileriye gidilerek, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle ve açıkça siyasi niteliği ortaya konularak yapıldığını ve YSK’nın hüküm oluşturduğunu gördük!

Böylece anlıyoruz ki, bu lanet koronavirüs son derece bilinçlenmiş; tek adam yönetimi neyi istiyorsa ona göre yayılıyor ya da yayılmıyor!" diye yazdı.

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