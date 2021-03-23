Evrensel başyazarı İhsan Çaralan: Bu keyfi yönetim, yetkilerini en gerici odaklarla paylaşmak zorunda kalmaktadır

Evrensel başyazarı İhsan Çaralan, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması ve Naci Ağbal'ın Merkez Bankası başkanlığından alınması ile birlikte, yap-işlet-devret ihalelerini alan müteahhitlere kredi garantisi verilmesi kararlarının, kapalı kapılar arkasında hazırlanan kararlar ve kararnamelerle keyfi bir yönetimin hayata geçirilmesiyle sınırlı olmadığını dile getirdi.

Çaralan, "Tek adam yönetiminin, ‘Bir gece ansızın her şey olabilir’ dönemi!" başlıklı yazısında, şunları söyledi; "Yaşananlar, tek adam yönetiminin ortakları olan MHP ile cemaat-tarikat-cihatist odakların artık Erdoğan’a isteklerini iletip ondan bunları uygulamaya geçirmesini beklemeyi bir adım daha geçerek, kendilerinin de sürece müdahale edecek kadar güçlendiklerini göstermektedir."

Keyfi yönetimin tek adamı güçlendirirken aynı zamanda yetkilerini en gerici odaklarla paylaşmak zorunda kaldığına işaret eden İhsan Çaralan, "Gelişmelerin bütünü üstünden bakıldığında, tek adam yönetiminin; sorunları artık ertelemeyi bile başaramayacağı, tersine sorunları daha da büyüten kararlar alarak, son günlerde açıkça gördüğümüz gibi “Bir gece ansızın her şeyin olabileceği” bir döneme girdiği görülmektedir.

Bu badireden çıkışın tek yolu da yığınların kendi taleplerine sahip çıkmalarından ve ortak bir mücadele için adım atmalarından geçmektedir." ifadelerini kullandı.

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