Evrensel başyazarı İhsan Çaralan: Bildiriye imza atan 104 emekli amiralin büyük çoğunluğu 15 Temmuz'la mücadelede iktidarın yanında yer almışlardır

Evrensel gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, 104 emekli amiralin yayınladıkları bildirinin içeriğinin siyaset ve medyada yapılan tartışmadan ibaret olduğunu belirterek, "Bildiriye imza atan 104 emekli amiralin büyük çoğunluğu “Ergenekon”, “Balyoz”, “Askeri Casusluk”... gibi davalarda yargılanmış, Erdoğan’ın bu davaları “TSK’ye kumpas” ilan etmesiyle kıtalarına dönmüş muvazzaf subayken 15 Temmuz darbe girişimine karşı mücadelede iktidarın yanında yer almışlardır. Hatta bu imzacı amiraller, “Mavi vatan” sloganı etrafındaki politikayı doktrin haline getirmiş, Doğu Akdeniz’deki girişimlerin fikir babalığını yaparken Suriye, Libya, Doğu Akdeniz’deki girişimlerin ön cephesinde yer almışlardır. Belki itirazları sadece “uygulamaya dair”dir." diye yazdı.

İktidarın sorunun ardındaki gerçekleri yok sayarak, kendisine muhalif gördüğü herkese yaptığı gibi amiralleri "darbeci" olarak suçlamak için kullanacağını vurgulayan İhsan Çaralan, "Ancak burada; “Peki bugün girdiği sathımailde tek adam yönetiminin amacına ulaşması, halk yığınlarını bu suçlamalara inandırması olanaklı mıdır?” sorusu akla gelmektedir.

Bu sorunun yanıtı; iktidarın bu amacına varması olanaksız değilse de “olanaksıza” yakındır.

Çünkü halk indinde inanılırlığını yitirmiş iktidarın, bu güne kadar muhalefet partileri ve her türden muhalif güce karşı; “terörle irtibatlı ve iltisaklı”, “bölücü”, “beşinci kol”, “dış düşmanların uzantısı” “milli güvenlik sorunu”... gibi suçlamaları ne kadar kabul görmüşse, bugün gündeme getirilen “darbeci”, “darbe tehditçisi” suçlaması da en fazla o kadar kabul görebilir." ifadelerini kullandı.

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