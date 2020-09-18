Evrensel başyazarı İhsan Çaralan: Bahçeli eğer sonuç alacaksa 'koronavirüs' kelimesini yasaklatıp, sorunu kökten çözmeli!

Evrensel gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk Tabipleri Birliği için kullandığı, "TTB derhal ve gecikmeksiniz kapatılmalı!" sözlerini değerlendirdiği yazısında, "Bahçeli’nin tutumu bir rastlantı değildir. Tersine bütün otokratik rejimlerin temsilcilerinin tutumunun Bahçeli’ye has üslupla süslenmiş halidir. Çünkü bu rejimler ve otokrat yöneticiler, güçlerini gerçeklerin üstünü örtmekten almaktadır.Tek adam yönetimi, giderek daha çok gerçeklerin konuşulmasından korkar hale gelmiştir. Öyle ki artık insan sağlığı ile ilgili hayati bir konu olan pandeminin bile gerçeklerden arındırılmış verilerle konuşulması istenmektedir.Ancak artık gerçekler, iktidarın elindeki onca imkana karşın saklanmaz hale gelmiştir." ifadelerini kullandı.

İhsan Çaralan, Devlet Bahçeli'nin sadece gerçeği söyleyenleri suçlamakla kalmadığını, TTB'nin tümüyle kapatılmasını ve yöneticileri hakkında soruşturma açılmasını istediğini belirterek, "Bu da olmazsa Bahçeli herhalde, “Koronavirüs demek yasaklanmalıdır” demek zorunda kalacaktır! Bunu soydaşımız, Türkmenistan’ın Lideri Saparmurad Türkmenbaşı yapmıştır ve Türkmenistan’da resmi “vaka” sayısı 0 (sıfır)dır! Bahçeli eğer sonuç alacaksa, “koronavirüs” sözcüğünü yasaklatıp sorunu kökten çözmeli!" diye yazdı.

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