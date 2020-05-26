Evrensel başyazarı İhsan Çaralan: AKP rakiplerini "seçime giderim ha!" diye korkutan partiyken, seçimden korkan bir parti haline gelmiştir

Evrensel Gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim ve siyasi partiler yasasının değiştirilmesi talebine AKP'den gelen "Bu konuda çalışmalar yapıyoruz" açıklamasına yönelik olarak, "Ve öyle görünüyor ki, haziranda açılacak TBMM Genel Kurulunda ele alınacak konulardan biri de bu, siyasi partiler ve seçim yasalarında yapılacak değişiklikler olacak! Çünkü, bir zamanlar rakiplerini “Seçime giderim ha!” diye korkutan ve kamuoyunda, “AKP kazanmayacağı seçime girmez” duygusu uyandıracak kadar seçim kazanma kültü yaratan bir partiyken, şimdi artık AKP, seçimlerde katakulli yapan, seçim sonuçlarını kabul etmekte zorlanan, hatta seçimden korkan bir parti haline gelmiştir." diye yazdı.

İhsan Çaralan, 7 Haziran 2015 seçiminden bu yana geçen 5 yıllık süreçte, seçim tablosunun AKP-MHP ittifakının normal koşullarda seçim kazanamayacağını gösterdiğini belirterek, "İktidarın, hile hurdaya başvurarak ya da devletin imkanlarını partinin imkanına dönüştürüp seçim sonuçlarını değiştirmeye kalkması, halkın muhalefet partilerini aşan bir tepki ortaya koyabildiğinin ortaya çıkmasıyla, hayli zorlaşmıştır.

Bu yüzdendir ki AKP-MHP ittifakı, yasaları kendi lehine düzenleyerek, seçim sürecine müdahale imkanlarını artırıp, sonuçların kendi lehine çıkmasını sağlamak istemektedir. Böylece Erdoğan ve ortakları, sonuçlara itiraz edecek olanları yasalara itiraz eder bir konuma itmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle iktidar sadece milletvekillerinin parti değiştirmesini sınırlamanın ötesinde, halkın oylarını telef edecek düzenlemeler yapmak için harekete geçmiştir." ifadelerini kullandı.

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