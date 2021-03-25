Evrensel başyazarı İhsan Çaralan: AKP kongresi Covid-19'un yayılması için yapılmış "En büyük virüs yayma partisi" olarak anılacaktır

Evrensel gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, AKP'nin 7. Olağan Genel Kongresi'nin Covid-19’un yayılması için yapılmış “En büyük virüs yayma partisi” olarak anılacağını belirterek, "Çünkü dün Ankara’ya 81 il ve yüzlerce ilçeden gelen binlerce hatta on binlerce kişi, gün boyu kapalı bir alanda ve salonun önündeki alanda toplanarak, “maske-mesafe-temizlik” başta olmak üzere hiçbir kurala uymamayı kendilerine iktidar olmanın verdiği bir “ayrıcalık” olarak görmenin öz güveniyle virüsü yaymak için ellerinden geleni yapmışlardır.

Bu yüzden Ankara’da yapılan kongre, ayladır AKP’nin ilçe kongreleriyle başlayan ve illerde “lebalep” il kongreleriyle “virüs yayma partileri”ne dönüşen kongreler dizisinin “finali” olmayı hak eden bir kongre olmuştur dersek, haksızlık etmiş olmayız!" diye yazdı.

Erdoğan ve AKP iktidarının Koronavirüs'e karşı mücüdelesinin maske-mesafe-hijyen olduğunu vurgulayan İhsan Çaralan, "Geçen bir yıl içinde tek adam yönetiminin virüse karşı mücadele stratejisinin cilası dökülmüş, altındaki “Ölen ölür kalan sağlarla yola devam” demek olan “sürü bağışıklığı”nın çirkin yüzü açıkça görülür hale gelmiştir.

Kısacası kovid 19’a karşı mücadele artık iktidarın önemli bir gündem maddesi değildir." ifadelerini kullandı.

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