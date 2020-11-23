Evrensel başyazarı İhsan Çaralan: AKP iktidarı 18 yılın sonunda tam bir "duvara çarpma" haliyle karşı karşıya

Evrensel gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, AKP iktidarının 18 yılı bitirmesine bir haftadan zaman kaldığını belirterek, "Geçen 18 yılın sonunda bugün AKP iktidarı; iç politikadan dış politikaya, ekonomiden eğitim, sağlık, sosyal güvenlik başta olmak üzere sosyal yaşamın bütün alanlarında tam bir “Duvara çarpma” hali ile karşı karşıya gelmiş bulunuyor." diye yazdı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarda kalması koşuluyla her türlü sıkıntıya katlanabileceğine işaret eden İhsan Çaralan, "Ancak Türkiye’nin içinden geçtiği koşullar, Millet İttifakı etrafındaki partilerin “tek adam yönetimine” ve Erdoğan’ın iktidarda kalması şartına bağlanmış bir ittifaka yanaşması kağıt üstünde ya da televizyon ekranlarında konuşulduğu kadar kolay olmayacağını da işaret etmektedir." ifadelerini kullandı.

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