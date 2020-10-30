Evrensel başyazarı İhsan Çaralan: 97 yılda, gele gele 'eve ekmek götüremiyoruz'a geldik!

Evrensel başyazarı İhsan Çaralan, Cumhuriyet'in 100 yaşına basmasına 3 yıl kala, siyasetin en önemli gündemlerinden birinin vatandaşların evlerine ekmek götürüp götürmediği olduğunu belirterek, "TÜİK’in tespit ettiği “açlık sınırı” verileri dikkate alındığında;

Asgari ücretin resmi açlık sınırının altında kaldığı ülkemizde 8 milyon asgari ücretli işçinin, maaşları asgari ücretin de altında olan yaklaşık 9 milyon emeklinin, altı aydır ayda 1077 TL ile geçinmeye mahkum edilen, ücretsiz izne gönderilen 2 milyon işçinin, sayısı 10 milyona yaklaşan işsizler ordusu fertlerinin, sayısı milyonları bulan ve pandemi koşullarında giderleri gelirlerinin altına düşmüş ve bir bölümü iflas etmiş, önemli bir kesimi de iflasın eşiğinde olan esnafların bugün “Evine ekmek götürmesi” mümkün olmamaktadır." diye yazdı.

"Evimize ekmek götüremiyoruz" tartışmasının kişisel olmasının ötesinde düzen tartışmasına bir işaret olduğunu ifade eden Çaralan, yazısını "Tartışmanın cumhuriyetin 97’nci yıl dönümünde gündeme gelmesi bir rastlantı olsa da böyle bir dönemde bir düzen tartışmasına yol açacak gelişmelerle birlikte cumhuriyetin sınıfsal boyutunu da gündeme getirecek bir düzen tartışmasına yol açmış olması bir rastlantı değil, hatta geç kalmış bir tartışmadır." ifadeleriyle noktaladı.

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