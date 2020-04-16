T24 LogoT24 Logo
Medya

Evrensel başyazarı İhsan Çaralan: 2 milyon 300 bin aileye 1000 TL'lik sosyal yardımla ilgili süreç bir türlü ilerlemiyor

16 Nisan 2020 07:42

Evrensel Gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, AKP iktidarının sermayenin ihtiyaçlarına yanıt veren önlemlerde becerikli ancak 'maske dağıtımı', 'halkın en temel ihtiyaçlarının karşılanması' gibi önlemlerde olağanüstü beceriksiz olduğunu belirterek, "Koronavirüs'le mücadele amaçlı önlemlerin gelirsiz bıraktığı 2 milyon 300 bin kişiye daha 1000 TL’lik “sosyal yardım”la ilgili süreç bir türlü ilerlememektedir. " diye yazdı.

İhsan Çaralan "Virüsle mücadelede sorun beceriksizlik mi, fıtrat mı?" başlıklı yazısını, "Yani bugün AKP’nin karşı karşıya olduğu sorun, “beceriksizlik” değildir. Onun fıtratında halka hizmet olmadığı için halka hizmet amaçlı en basit konularda bile karar almak için ayak sürümekte, karar almak zorunda kaldığında ise yüzüne gözüne bulaştırmaktadır!" cümleleriyle tamamladı.

Yazının tamamı için tıklayın...

ETİKETLER

İhsan ÇaralanEvrensel gazetesikoronavirüsAKP
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24