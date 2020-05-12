Evrensel başyazarı: Erdoğan'ın önündeki en önemli engellerden birisinin barolar ve odalar olduğu şimdi daha iyi görülmektedir

Evrensel Gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, hükûmet ve AKP tarafından kapsamlı bir açıklama olmamasına karşın, TBB (Türkiye Barolar Birliği), TMMOB (Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği), TTB (Türk Tabipleri Birliği) gibi meslek örgütlerinin yönetimlerinin ele geçirme operasyonunun ana hatlarının belli olmaya başladığını belirterek, "Öncelikle belirtelim ki iktidarın asıl sıkıntısı, barolar ve öteki meslek örgütlerinin kamu adına hareket ederek hükümetin kimi uygulamalarını mahkemelere başvurarak engellemesi ya da kamuoyuna gerçekleri açıklayarak bu uygulamalara tepki oluşmasına hizmet etmeleridir.

Erdoğan-AKP iktidarı, bugüne kadar bu örgütleri ele geçirmek için çeşitli operasyonlar düzenledi; ama istediği düzeyde başarılı olamadı. Resmi ve gayriresmi başlıca güç odaklarını ele geçirip AKP’lileştiren Erdoğan ve AKP’sinin önündeki en önemli engellerden birisinin barolar ve odalar olduğu şimdi daha iyi görülmektedir. Bu yüzden AKP, bu örgütlerin parçalanıp etkisizleştirilmesini amaçlayan yeni bir operasyon başlatmaya yönelmiştir." diye yazdı.

İhsan Çaralan, AKP'nin asıl amacının meslek örgütlerini 'arka bahçesi' haline getirmek olduğunu savunduğu yazısında, "Tabii barolara yönelik bu bölme, parçalama, yönetme hamlesi diğer meslek örgütleri için de geçerli hale getirilmek isteniyor. Bunların adımlarını da yakında göreceğiz." ifadelerini kullandı.

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