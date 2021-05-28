Evrensel başyazarı: Erdoğan, Bahçeli'nin izni olmadan kabinesindeki bakanlardan birisini bile değiştiremeyecek hale gelmiştir!

Evrensel gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski başbakan Binali Yıldırım'ın oğluna yönelik suçlamaların "Türkiye'ye yönelik bir saldırı" olarak gösterilmesinin "devlet-mafya-siyaset-sermaye" ilişkilerinin üstünün örtülmesinin en bilinen yolu olduğunu dile getirdi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Rizeliler gelin hanıma ders verdiler. Dua etsin ki ileri gitmediler. Daha bunlar iyi günleri, neler olacak neler!" sözleriyle, sadece Meral Akşener'i değil, bütün muhalefeti tehdit ettiğine işaret eden Çaralan, "Çünkü böylece Erdoğan, muhalefeti engelleme çıtasını, en azından kendisinin güçlü olduğu illerde faaliyetlerini engelleyeceğini ilan etmiş oluyordu!" diye yazdı.

Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin, Sedat Peker'in iddialarının üstünden 3 hafta geçtikten sonra yanıt verildiğini belirten Evrensel başyazarı, "Erdoğan’ın söylediklerinden anlıyoruz ki bu uzun pazarlıkta Bahçeli her istediğini almış; Erdoğan, Bahçeli’nin izni olmandan kabinesindeki bakanlardan birisini bile değiştiremeyecek hale gelmiştir!" ifadelerini kullandı.

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