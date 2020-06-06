Evrensel başyazarı: AKP-MHP ittifakı, muhalefeti ezerek etkisizleştirme ve halkın gözünde iktidar seçeneği olmaktan çıkarıyor

Evrensel Gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesini değerlendirdiği yazısında, "AKP-MHP ittifakı ve arkasındaki egemen sınıf güçleri, hedeflerine varmak için kendilerini hiçbir yasa, kural, gelenek-görenekle sınırlamayan adımlar atmaktadır." ifadelerini kullandı.

İhsan Çaralan, üç milletvekilinin, vekilliklerinin düşürülmesinin TBMM'nin ve halk iradesinin itibarsızlaştırılması anlamına geldiğini belirterek, "AKP-MHP ittifakının muhalefeti ezerek etkisizleştirme ve halkın gözünde iktidar seçeneği olmaktan çıkarma operasyonunun bir adımı olarak gündeme getirilmiştir demek gerçeğe daha yakın bir tespit olur." diye yazdı.

Yazının tamamı için tıklayın...