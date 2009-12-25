Evren'in villasına alıcı çıkmadı

6 oda, 2 salon

1991’de girdi, 2007’de çıktı

Fiyatı duyan vazgeçti

‘Bu fiyata olmaz’ dedik indirdi





7’nci Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde bulunan ve 975 bin Euro’ya (2 milyon 145 bin lira) satmak istediği villasına iki yıldır alıcı bulunamadı. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Marmaris Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Yusuf Kenan Akkuş, “Paşaya villasının emsallerine göre çok pahalı olduğunu, en fazla 450 bin Euro edeceğini anlattık ama ısrar etti. Evren hayranı kişiler bile fiyatı duyunca vazgeçti” dedi.Evren, 1986’da, metrekaresine 35 lira ödeyerek Marmaris’in Armutalan Beldesi’nde deniz ve orman manzaralı 1 dönüm arazi satın aldı. Daha sonra bu araziye bir villa yaptırmaya karar veren Evren, villanın projesini kendi çizip, inşaat çalışmalarıyla da bizzat ilgilendi. 3 katlı villa, 6 oda, 2 salon. Hiçbir masraftan kaçınılmadan inşa edilen villanın her odasına banyo bulunuyor. Koridorlar Afyon mermeriyle döşenirken duvarlar da Kütahya çinisiyle süslendi. Merdivenler de akçe ağacıyla kaplandı. Tam donanımlı kapalı otopark yapılan ve özel güvenlik sistemi kurulan villanın arkası kızılçam ormanı, önü Marmaris Körfezi. Ana binanın açılır, kapanır havuz yapılan bahçesine Evren, limon, greyfurt, portakal ve avokado ağaçları diktirdi.Evren, 1 yılda tamamlanan villasına 1991’de yerleşirken kısa süre sonra bölge yatırımcıların akınına uğradı. Evren’in villasının yakınına çok sayıda konut ve villa yapıldı. Uzunca süre bu villada oturan Kenan Evren, Mart 2007’de rahatsızlığını gerekçe göstererek Marmaris’ten ayrıldı. Evren, emlakçılarla görüşüp fiyat aldıktan sonra da ne kadar masraf yaptığını açıklamadığı villasını 975 bin Euro bedelle satışa çıkardı.Çok sayıda turizmci ve işadamı Evren’in villasını satın almak için girişimde bulunurken, fiyatını duyunca vazgeçti. Villası için önce 4 milyon TL isteyen Evren, emlakçıların “Paşam bu kadar yüksek fiyata satmanız mümkün değil” sözleri üzerine 975 bin Euro’ya indi. Ancak, bu indirime rağmen yine de fiyatı hayli yüksek olan villaya 2 yıl boyunca alıcı çıkmadı.Marmaris Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Yusuf Kenan Akkuş, şunları söyledi: “O dönemde paşam bizden emlak fiyatları konusunda bilgi almıştı. Villasına biçtiği değerin emsallerine göre çok pahalı olduğunu söyledik ve ilk önce belirlediği 4 milyon TL’lik fiyatı 975 bin Euro’ya, yani o dönemin kuru ile yaklaşık 1 milyon 664 bin TL’ye çekti. Biz de indirim yapmasına rağmen fiyatın halen çok yüksek olduğunu, villanın en fazla 450 bin Euro edeceğini söyledik. Bu rakamların üzerinde satış yapamayacağını anlattık. Ama paşa ısrar etti. Aradan geçen 2 yıl içinde paşanın evi için bizlere ve diğer emlakçılara çok sayıda müşteri geldi. Evren hayranı bazı kişiler bile fiyatı emsallerinin çok üzerindeki lüks villayı almaktan vazgeçti. Bu fiyatla satış devam ederse paşam evini satamayacak. Fiyatı biraz daha indirmek lazım. Belki o zaman müşteri çıkar.”