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Bilim / Teknoloji

Evrenin sırrı Satürn’de

Cassini uzay aracının Satürn etrafındaki halkalarla ilgili topladığı veriler evrenin oluşumu hakkında ipuçları veriyor.

11 Haziran 2008 03:00

Dört yıldır sürdürdüğü yolculuğunun son durağı olan Satürn’e ulaşan Cassini, gezegenin en belirgin özelliği olan halkalarıyla ilgili ilginç verilere ulaştı.

NASA tarafından gönderilen uzay aracının yolladığı veriler gezegenin F halkası adı verilen ve şimdiye kadar yapısı hakkında bilgi bulunmayan halkasının sürekli bir değişim hâlinde olduğunu ortaya koyuyor. Güneş sisteminin oluşumuyla ilgili ipuçları arayan araştırmacıların yakından izlediği Cassini’nin Satürn raporu, F halkasının saatler ve yıllarla ifade edilen değişimler geçiren çok katmanlı bir yapısı olduğunu gösteriyor.

Halkanın çekirdeğine çarpan gök cisimlerinin yer çekimleri ve diğer dış unsurların etkisiyle dağılması evrenin ve güneş sisteminin oluşumuna ışık tutarken, gezegenlerin mevcut düzeninin ortaya çıkış sürecinin anlaşılmasına da katkı sağlayacak.

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