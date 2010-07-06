Evrenin ilk fotoğrafı çekildi

T24 -

Avrupa Uzay Ajansı’nın uzaya geçen yıl gönderdiği uydunun bir buçuk metrelik teleskobu Planck, evrenin ilk fotoğrafını yayınladı. Evrenin kökenini ve Büyük Patlama’yı öğrenebilmek için uzaya gönderilen ve 700 milyon euroya yapılan teleskobun çektiği görüntüler için “olağanüstü bir hazine” yorumu yapıldı. Uzayın 1.6 milyon kilometre derininde bulunan uydu 13.7 milyar yıl önce evrenin oluşmasına neden olduğuna inanılan Büyük Patlama’nın bıraktığı ısıyı inceleyerek evrenin yaşı, gelişim süreci ve içeriğini ortaya çıkaracak. Mikrodalganın radyasyon oranını inceleyerek yıldız ve galaksilerin doğum ve ölümünün öğrenilebileceğine dikkat çekildi. Ekibin üyelerinden Profesör Andrew Jaffe “fotoğrafta görülen galaksimizin gaz ve toz içindeki halidir. Bu görüntü Güneş etrafında ne olduğu hakkında bilgi veriyor” dedi. 2012 sonunda Planck görevini tamamlayıp verilerle birlikte dünyaya dönecek.