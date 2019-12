Evren'in bebeklik fotoğrafları

T24 -







Ntvmsnbc'de yer alan haberde,evrenin bebeklik dönemine ait bu görüntülerin elde edilmesinin başarıldığının geçen ay açıklandığı belirtilmiş.Astronomlar, görüntülerin tamamlanmış en son halini, Amerikan Astronomi Topluluğu'nun bugünkü toplantısında yayımladı. Görüntülerde, evrenin ilk dönemlerindeki galaksi toplulukları yer alıyor.Bebek evrenden kesitleri yansıtan fotoğraflara, Hubble Uzay Teleskobunun internet sitesi http://hubblesite.org'dan ulaşılabiliyorGalaksilerin henüz eliptik veya spiral biçimlerini almadıkları ve renklerinin mavi olduğu, boyutlarının da bugünkünden küçük olduğu anlaşılıyor.Görüntüleri yayımlayan, University of California'dan Garth Illingworth, düzenlediği basın toplantısında, bunun sebebinin büyük ölçüde o dönemde, henüz ağır metallerin oluşmaması olduğunu belirtti.Illingworth, "görüntülerde, bugünkü galaksilerin tohumu sayılabilecek küçük galaksileri görüyoruz" dedi. Veriler, galaksiler içerisinde, oluşumlarının başındaki yıldız kümelerinin var olduğunu gösteriyor.Giderek genişleyen evrenin ilk dönemlerini oluşturan bu galaksilerin birbirine bugüne göre daha yakın ve yeni doğmuş halleri görülüyor.Galaksilerin gelişme aşaması açısından da birbirlerinden farklılıklar gösterdiği görülüyor.Bunlar, evrenin ilk dönemindeki galaksilerin bugüne kadar elde edilmiş en eski görüntüleri oldu. Görüntüler, Hubble'a yeni yerleştirilen geniş alan kamerası sayesinde alındı.Geçen yıl yaz aylarında alınan görüntüde, birkaç bin galaksi bulunuyor. Bu görüntü, Hubble'un 2004 yılında taramış olduğu bir bölgeye yeniden odaklanılması ile alındı. Daha önce alınmış en eski görüntüler evrenin 900 milyon yaşındaki haliydi. Daha gerilere gitmek için, yaklaşık 4 yıl sonra, James Webb teleskobu devreye sokulacak.American Museum of Natural History'den Neil deGrasse Tyson, "başlangıca doğru yol alıyoruz" dedi. Tyson, başlangıca doğru atılacak her adımın, daha önce bilinmeyen birçok gerçeği ortaya çıkaracağını ifade etti.