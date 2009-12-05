Evren'in adı 'silinmeye' devam ediyor

T24 - Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Nuriye beldesinde, ''Kenan Evren'' Caddesi'nin adı, ''Gazeteci Hasan Tahsin'' olarak değiştirildi.



Nuriye Belediye Meclisinin tek gündem maddeli toplantısında oy birliğiyle alınan karar, yürürlüğe girdi.



Buna göre, beldede bir caddeye 1980 askeri müdahalesinden sonra verilen 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in adı kaldırıldı. Cadde, ''Gazeteci Hasan Tahsin'' ismini aldı.



Nuriye beldesinin CHP'li belediye başkanı Hasan Karapehlivan, belde halkından gelen talep üzerine Kenan Evren Caddesi'nin adının değiştirilmesi konusunu meclis gündemine taşıdıklarını, oy birliğiyle caddenin Gazeteci Hasan Tahsin'in adını almasına karar verdiklerini bildirdi.



Karapehlivan, şunları kaydetti:



''1980 yılında gerçekleşen askeri harekatta beldemize atanan belediye başkanı, bu caddeye Kenan Evren'in ismini vermiş. Cadde, 29 yıldan beri de bu ismi taşıdı. Ancak belde halkı bu ismin değiştirilmesi için sürekli bizden talepte bulundu. Ben de bu beldenin belediye başkanı olarak, 'demokraside darbe' olmaz mantığıyla halkın talebini meclis gündemine taşıdım. Üyelerin onayına sundum. Meclis üyelerimizin tamamı bu ismin değiştirilmesi yönünde oy kullandı. Hayırlı olsun.''



15 Mayıs 1919'da İzmir'e giren Yunan askerlerine ilk kurşunu sıkarak işgallere karşı silahlı direnişi başlatan Gazeteci Hasan Tahsin, burada Yunanlılarca şehit edilmişti.